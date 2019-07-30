Захарова отреагировала на идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею украинских властей создать русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».

Как отметила дипломат, получается, что Киев создаст русскоязычный канал, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.

По её словам, «безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

О планах по созданию такого канала ранее заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT данную инициативу.