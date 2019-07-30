Захарова отреагировала на идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
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Как отметила дипломат, получается, что Киев создаст русскоязычный канал, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы.
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.
По её словам, «безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».
О планах по созданию такого канала ранее заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT данную инициативу.