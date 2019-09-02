Санду отложила визит в США из-за изменения графика Помпео

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду отложила запланированный на начало сентября визит в США в связи с изменением рабочего графика американского госсекретаря Майка Помпео, сообщили в молдавском правительстве.
Санду отложила визит в США из-за изменения графика Помпео
  • © Wolfgang Kumm/dpa
  • globallookpress.com

«Офис госсекретаря США попросил молдавскую делегацию отложить свой визит. В настоящее время ведётся работа над согласованием наиболее подходящей для обеих сторон даты», — цитирует пресс-службу молдавского кабмина Интерфакс.

При этом там уточнили, что основные вопросы, стоящие на повестке дня в отношениях Молдавии и США, обсуждались в ходе визита в Кишинёв помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона 29 августа.

Ранее Болтон заявил о планах более плотного военного сотрудничества США с Молдавией и Украиной.

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