В ДНР заявили о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны ВСУ
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- РИА Новости
«Только за истекшие сутки вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия», — цитирует её РИА Новости.
Она призвала лидеров стран — гарантов Минских соглашений оказать давление на Киев в связи с данными фактами, а также на «распоясавшиеся вооружённые формирования», пытающиеся сорвать перемирие в преддверие встречи «нормандской четвёрки».
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.