В ДНР заявили о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны ВСУ

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никанорова заявила о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны украинских военных.

«Только за истекшие сутки вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия», — цитирует её РИА Новости.

Она призвала лидеров стран — гарантов Минских соглашений оказать давление на Киев в связи с данными фактами, а также на «распоясавшиеся вооружённые формирования», пытающиеся сорвать перемирие в преддверие встречи «нормандской четвёрки».

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.