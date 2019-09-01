В ДНР заявили о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны ВСУ

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никанорова заявила о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны украинских военных.
В ДНР заявили о рекордном числе нарушений режима тишины со стороны ВСУ
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

«Только за истекшие сутки вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия», — цитирует её РИА Новости.

Она призвала лидеров стран — гарантов Минских соглашений оказать давление на Киев в связи с данными фактами, а также на «распоясавшиеся вооружённые формирования», пытающиеся сорвать перемирие в преддверие встречи «нормандской четвёрки».

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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