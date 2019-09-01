Зеленский пообещал «громкую историю» о партии Медведчука

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что у его команды есть «большие вопросы» относительно источников финансирования партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.

«Партия господина Медведчука — там есть ещё большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов», — приводит заявление Зеленского в интервью телеканалу «1+1» Интерфакс-Украина.

При этом украинский президент подчеркнул, что знает ответы на эти вопросы и в скором времени обнародует «очень громкую историю».

«У нас есть ответы — объёмы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — отметил он.

Ранее Медведчук обвинил киевские власти в стремлении сделать СМИ на Украине «ручными».

Он также назвал основной задачей своей партии в Раде установление мира, изменение экономического курса и улучшение уровня жизни граждан Украины.

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