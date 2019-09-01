В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы сёл Нижнее Лозовое, Калиновка и Логвиново», — цитирует его Луганскинформцентр.

Отмечается, что огонь вёлся из 120- и 82-миллиметровых миномётов и станковых противотанковых гранатомётов.

Ранее в ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики в нарушение ранее предоставленных украинскими военными гарантий безопасности.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

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