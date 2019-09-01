В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы сёл Нижнее Лозовое, Калиновка и Логвиново», — цитирует его Луганскинформцентр.

Отмечается, что огонь вёлся из 120- и 82-миллиметровых миномётов и станковых противотанковых гранатомётов.

Ранее в ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики в нарушение ранее предоставленных украинскими военными гарантий безопасности.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.