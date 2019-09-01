В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
«Обстрелам подверглись районы сёл Нижнее Лозовое, Калиновка и Логвиново», — цитирует его Луганскинформцентр.
Отмечается, что огонь вёлся из 120- и 82-миллиметровых миномётов и станковых противотанковых гранатомётов.
Ранее в ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики в нарушение ранее предоставленных украинскими военными гарантий безопасности.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.