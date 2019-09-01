Лукашенко рекомендовал производителям сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал производителям сахара искать новые рынки сбыта и «не страдать» из-за России.

В пресс-службе президента республики сообщили об избытках сахара на рынках России. В связи с этим российский сахар стоит примерно на 50 копеек за килограмм меньше, чем в Белоруссии.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне... Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

В середине августа Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий.