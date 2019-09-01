Лукашенко рекомендовал производителям сахара «не страдать» из-за России

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал производителям сахара искать новые рынки сбыта и «не страдать» из-за России.

В пресс-службе президента республики сообщили об избытках сахара на рынках России. В связи с этим российский сахар стоит примерно на 50 копеек за килограмм меньше, чем в Белоруссии.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне... Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

В середине августа Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить