На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
- @ Андрей Богдан
Об этом информирует пресс-служба бюро.
«Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали $570 тыс. от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн «Укроборонпром», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мошенники представлялись доверенными лицами президента Украины.
Были задержаны четверо подозреваемых во время получения ими части средств в размере $250 тыс. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле Зеленский в ходе предвыборной кампании на Украине рассказал об использующих его имя аферистах.