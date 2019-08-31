В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР», — цитирует его Луганскинформцентр.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и сёл Пришиб и Лозовое.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов (СПГ), автоматических станковых гранатомётов (АГС), а также ручных противотанковых гранатомётов (РПГ).

Ранее в ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.