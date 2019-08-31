В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

«Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР», — цитирует его Луганскинформцентр. 

Уточняется, что обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и сёл Пришиб и Лозовое.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов (СПГ), автоматических станковых гранатомётов (АГС), а также ручных противотанковых гранатомётов (РПГ).

Ранее в ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

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