В США прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

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США следят за сообщениями о ситуации на границе Грузии и Южной Осетии и призывают Россию повлиять на происходящее для предотвращения эскалации. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
В США прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Дипломат назвала Южную Осетию «оккупированным Россией грузинским регионом».

«Мы призываем все стороны избегать эскалации и работать для разрешения ситуации с европейской Миссией наблюдателей и через механизм Женевских дискуссий… Призываем Россию задействовать все доступные каналы для предотвращения дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.

Ранее в Южной Осетии заявили о начале «гуманитарной операции» в окрестностях приграничного села Уиста, где обострилась ситуация из-за выставления Грузией полицейского блокпоста.

В МИД России, комментируя ситуацию, выразили обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе. 

Российские дипломаты призвали стороны к диалогу. 

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