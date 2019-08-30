В США прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
Дипломат назвала Южную Осетию «оккупированным Россией грузинским регионом».
«Мы призываем все стороны избегать эскалации и работать для разрешения ситуации с европейской Миссией наблюдателей и через механизм Женевских дискуссий… Призываем Россию задействовать все доступные каналы для предотвращения дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.
Ранее в Южной Осетии заявили о начале «гуманитарной операции» в окрестностях приграничного села Уиста, где обострилась ситуация из-за выставления Грузией полицейского блокпоста.
В МИД России, комментируя ситуацию, выразили обеспокоенность эскалацией напряжённости в регионе.
Российские дипломаты призвали стороны к диалогу.