В Южной Осетии объявили о гуманитарной операции на границе с Грузией
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Комитет госбезопасности республики. При этом характер операции не уточняется.
«В связи с провокационными действиями грузинской стороны… силы и подразделения Пограничной службы КГБ РЮО приступили к осуществлению гуманитарной операции в окрестностях осетинского села Уиста (Цнелис)», — говорится в сообщении.
При этом подчёркивается, что операция носит исключительно мирный характер.
Указывается, что действия ведомства направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе.
В пресс-службе президента Южной Осетии отметили, что акция предусматривает «обеспечение безопасности каждого жителя села».
Как сообщается, в настоящее время контролируются окрестности села, чтобы «жители не испытывали напряжённости из-за выставленного незаконного поста грузинской полиции».
Ранее Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии.
Как отметили российские дипломаты, она была спровоцирована «строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис».
В ведомстве призвали стороны к конструктивному диалогу.