В Южной Осетии объявили о гуманитарной операции на границе с Грузией

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Пограничная служба Южной Осетии начала «гуманитарную операцию» в окрестностях приграничного села Уиста, где обострилась ситуация в связи с выставлением Грузией полицейского блокпоста.
В Южной Осетии объявили о гуманитарной операции на границе с Грузией
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Комитет госбезопасности республики. При этом характер операции не уточняется.

«В связи с провокационными действиями грузинской стороны… силы и подразделения Пограничной службы КГБ РЮО приступили к осуществлению гуманитарной операции в окрестностях осетинского села Уиста (Цнелис)», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что операция носит исключительно мирный характер.

Указывается, что действия ведомства направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе.

В пресс-службе президента Южной Осетии отметили, что акция предусматривает «обеспечение безопасности каждого жителя села».

Как сообщается, в настоящее время контролируются окрестности села, чтобы «жители не испытывали напряжённости из-за выставленного незаконного поста грузинской полиции».

Ранее Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии.

Как отметили российские дипломаты, она была спровоцирована «строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис».

В ведомстве призвали стороны к конструктивному диалогу. 

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