МИД России призвал Грузию и Южную Осетию к конструктивному диалогу

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МИД России выразил серьёзную озабоченность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, «спровоцированной строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис», заявили в пресс-службе ведомства.
МИД России призвал Грузию и Южную Осетию к конструктивному диалогу
  • © Global Look Press

«Эти провокационные действия осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в этих условиях Южная Осетия вынуждена осуществлять все работы по её инженерному оснащению в одностороннем порядке.

«Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это — суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства», — указывается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в последние месяцы Тбилиси «целенаправленно нагнетал напряжённость на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний», которые осуществлялись «при поддержке западных стран».

«Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению», — подчеркнули дипломаты.

В МИД России призывают стороны «проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов».

Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста.

По его словам, жители села находятся в полной безопасности под охраной пограничной службы Южной Осетии. 

Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста возле села Уиста (Цнелис).

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