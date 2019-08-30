Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты
- РИА Новости
Текст законопроекта, отмеченного как неотложный, представлен на сайте Рады.
«Внести изменения в ст. 93 Конституции Украины... изложив её в следующей редакции... «Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу, президенту Украины, кабинету министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определённых Конституцией Украины и законами Украины», — говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту данные изменения обосновываются необходимостью реализации «эффективного механизма законодательной инициативы... путём расширения перечня её субъектов».
Ранее Зеленский внёс в Раду законопроекты об импичменте, сокращении числа депутатов в парламенте и закреплении пропорциональной избирательной системы.