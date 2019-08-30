Германия выразила готовность поддерживать реформы нового состава Рады

Германия поздравляет со вступлением в должность новых министров и депутатов Верховной Рады и выражает готовность поддерживать дальнейший курс Украины на проведение демократических реформ, заявили в посольстве ФРГ.

В частности, в посольстве поздравили с принятием присяги спикера Рады Дмитрия Разумкова и главу правительства Украины Алексея Гончарука.

«Германия готова и в дальнейшем поддерживать Украину в её курсе демократических реформ — независимо от того, будут одобрены реформы утром или поздно ночью», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее МИД России выразил надежду на более ответственный и адекватный подход к своей работе нового поколения украинских политиков.

В первый день работы Верховной рады девятого созыва было зарегистрировано 74 законопроекта.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT выразил мнение, что новый глава кабмина Украины Алексей Гончарук станет продолжателем политики своего предшественника Владимира Гройсмана, но с поправкой на цели лидера страны Владимира Зеленского.