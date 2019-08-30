МИД России прокомментировал начало работы на Украине новой Рады

Москва рассчитывает на ответственность и адекватность нового поколения украинских политиков, заявили в российском МИД.

«В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны», — говорится в комментарии ведомства.

В министерстве отметили, что оценивать новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам.

29 августа начала работу Верховная рада девятого созыва. Новоизбранные депутаты принесли присягу.

В этот же день был сформирован кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.