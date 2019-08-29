На Украине призвали расследовать деятельность предыдущей власти

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич предложил создать следственную комиссию по расследованию деятельности предыдущей власти.

«Я считаю, нашим общим ответом будет создание следственной комиссии Верховной рады девятого созыва для расследования преступлений предыдущей власти во главе с предыдущим президентом (Петром Порошенко. — RT)», — цитирует РИА Новости политика.

Ранее сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович призвал создать комиссию в Верховной раде для расследования хищения госсредств предыдущей властью.