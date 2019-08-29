На Украине призвали расследовать деятельность предыдущей власти
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- РИА Новости
«Я считаю, нашим общим ответом будет создание следственной комиссии Верховной рады девятого созыва для расследования преступлений предыдущей власти во главе с предыдущим президентом (Петром Порошенко. — RT)», — цитирует РИА Новости политика.
Ранее сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович призвал создать комиссию в Верховной раде для расследования хищения госсредств предыдущей властью.