В Раде призвали расследовать хищение госсредств предыдущей властью

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Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал создать комиссию в Верховной раде для расследования хищения госсредств предыдущей властью.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Создать следственную комиссию по преступной деятельности группы Порошенко. Потому что мы это как-то отложили, а это было то, что вы говорили на предвыборной гонке — пожалуйста, давайте внесём этот вопрос в вопрос дня», — сказал он.

В свою очередь председатель подготовительной депутатской группы, депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что создать такую комиссию может только сформированный парламент.

Ранее лидер партии и президент Украины Владимир Зеленский назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов власти после выборов в Раду. 

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