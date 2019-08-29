В Раде призвали расследовать хищение госсредств предыдущей властью

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал создать комиссию в Верховной раде для расследования хищения госсредств предыдущей властью.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Создать следственную комиссию по преступной деятельности группы Порошенко. Потому что мы это как-то отложили, а это было то, что вы говорили на предвыборной гонке — пожалуйста, давайте внесём этот вопрос в вопрос дня», — сказал он.

В свою очередь председатель подготовительной депутатской группы, депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что создать такую комиссию может только сформированный парламент.

Ранее лидер партии и президент Украины Владимир Зеленский назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов власти после выборов в Раду.