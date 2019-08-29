В Кремле наблюдают за «перезагрузкой власти» на Украине

В Кремле с большим вниманием наблюдают за «перезагрузкой власти» на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине, но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам», — приводит РИА Новости слова Пескова.

В качестве примера конкретных дел пресс-секретарь привёл решение суда в Киеве об освобождении журналиста Кирилла Вышинского.

«Это мы приветствуем. Давайте ждать других», — добавил он.

Он также отметил, что Москва ожидает от украинской стороны нормализации двухсторонних отношений и «всё, что нужно сделать для этой нормализации».

«Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге набор действий, необходимых для выполнения минских договорённостей», — указал он.

28 августа украинский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

В МИД России, комментируя освобождение журналиста, призвали к полному оправданию по всем пунктам предъявленных Вышинскому обвинений.

Как отметили в Генпрокуратуре Украины, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.