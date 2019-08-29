В Кремле наблюдают за «перезагрузкой власти» на Украине
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- РИА Новости
«С большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине, но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам, по конкретным словам», — приводит РИА Новости слова Пескова.
В качестве примера конкретных дел пресс-секретарь привёл решение суда в Киеве об освобождении журналиста Кирилла Вышинского.
«Это мы приветствуем. Давайте ждать других», — добавил он.
Он также отметил, что Москва ожидает от украинской стороны нормализации двухсторонних отношений и «всё, что нужно сделать для этой нормализации».
«Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге набор действий, необходимых для выполнения минских договорённостей», — указал он.
28 августа украинский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.
В МИД России, комментируя освобождение журналиста, призвали к полному оправданию по всем пунктам предъявленных Вышинскому обвинений.
Как отметили в Генпрокуратуре Украины, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену.