МИД России рассчитывает на полное оправдание Вышинского на Украине

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МИД России рассчитывает на полное оправдание журналиста Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему на Украине обвинений. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД России рассчитывает на полное оправдание Вышинского на Украине
  • © РИА Новости

«Мы приветствуем сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в связи с изменением ему меры пресечения и рассматриваем это в качестве первого шага на пути восстановления справедливости в отношении российского журналиста, который провёл в киевских застенках более 400 дней», — сказала она.

Как отметила дипломат, Москва рассчитывает на «скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений».

«Надеемся, что данный пример послужит отправной точкой для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине», — добавила она.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

В Берлине приветствовали решение суда. Мария Захарова назвала освобождение Вышинского первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

Российский журналист Владимир Соловьëв прокомментировал ФАН решение суда. 

Подробнее — в материале RT.

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