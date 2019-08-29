В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной

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Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
  • Reuters

По его словам, в Кремле сообщат подробности, когда будут к этому готовы.

«Пока такой готовности у нас нет. Я ещё раз могу лишь повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Могу сказать, что имеют место определённые контакты», — сказал он.

Ранее депутат украинского парламента Ахтем Чийгоз сообщил, что обмен заключёнными с Россией должен состояться 30 августа.

Как отмечал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, переговоры по данной теме продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский. 

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