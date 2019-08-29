Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»

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Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
  • РИА Новости

Он добавил, что обмен заключёнными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, 30 августа.

«Олег Сенцов в «Лефортово». По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе (на Украину. — RT)», — цитирует РИА Новости Чийгоза.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда.

23 августа украинский лидер заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

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