Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
- РИА Новости
Он добавил, что обмен заключёнными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, 30 августа.
«Олег Сенцов в «Лефортово». По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе (на Украину. — RT)», — цитирует РИА Новости Чийгоза.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда.
23 августа украинский лидер заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.