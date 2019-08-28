Советник Зеленского рассказал о четырёх кандидатах на пост главы МВД

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Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Костюк заявил, что в настоящий момент рассматриваются четыре кандидата на пост главы МВД.
Советник Зеленского рассказал о четырёх кандидатах на пост главы МВД
  • Глава МВД Украины Арсен Аваков
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По его словам, вопрос о том, останется ли Арсен Аваков на посту главы ведомства, обговаривался во время встречи с главой Украины, однако обсуждение данной темы было перенесено для дальнейших консультаций. 

«Подняли вопрос насчёт министра Авакова, но его перенесли для дальнейших консультаций и обсуждений», — сказал он.

Ранее электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун главой Минздрава набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

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