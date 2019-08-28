Советник Зеленского рассказал о четырёх кандидатах на пост главы МВД
- Глава МВД Украины Арсен Аваков
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По его словам, вопрос о том, останется ли Арсен Аваков на посту главы ведомства, обговаривался во время встречи с главой Украины, однако обсуждение данной темы было перенесено для дальнейших консультаций.
«Подняли вопрос насчёт министра Авакова, но его перенесли для дальнейших консультаций и обсуждений», — сказал он.
Ранее электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун главой Минздрава набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.