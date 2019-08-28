Петиция за сохранение Супрун на своём посту набрала 25 тысяч подписей

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун главой Минздрава набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Петиция была размещена на интернет-ресурсе 5 июня Дмитрием Ткачём. К вечеру 28 августа документ собрал более 25,4 тыс. подписей.

Отмечается, что в своём обращении Ткач перечислил заслуги Супрун, а также призвал главу государства позволить ей продолжить реализацию стратегии реформирования сферы здравоохранения в стране.

В сентябре 2018 года Супрун обвинила Россию в нежелании украинцев вакцинироваться.