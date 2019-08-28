Гройсман опубликовал прощальное видеообращение перед уходом с поста

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал прощальное видеообращение перед уходом со своего поста.

Соответствующее видео размещено им в Facebook.

Отмечается, что он пожелал своему преемнику «силы, терпения и удачи».

«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну стабильной и развивающейся», — сказал он.

Гройсман добавил, что его «служение Украине не заканчивается» и он намерен продолжать работать на благо своей страны, чтобы реализовать весь её потенциал.

Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что 29 августа общественности представят нового премьер-министра Украины.