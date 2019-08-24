Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели», чтобы основатель американской компании SpaceX Илон Маск стал украинским министром инфраструктуры. 
Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром
  • © president.gov.ua

По словам Зеленского, он должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра Украины на этой неделе.

Он отметил, что сложность принятия решения заключается в том, что ему нравятся две кандидатуры. 

При этом украинский президент заявил, что кандидат на пост главы правительства должен будет представить членов своей будущей команды.

«Задача — показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: «Я бы хотел Илона Маска на (пост. — RT) министра инфраструктуры». Мы бы все хотели», — приводит его слова «Левый берег».

Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить