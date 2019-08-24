Зеленский: на Украине желали бы видеть Илона Маска министром
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По словам Зеленского, он должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра Украины на этой неделе.
Он отметил, что сложность принятия решения заключается в том, что ему нравятся две кандидатуры.
При этом украинский президент заявил, что кандидат на пост главы правительства должен будет представить членов своей будущей команды.
«Задача — показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: «Я бы хотел Илона Маска на (пост. — RT) министра инфраструктуры». Мы бы все хотели», — приводит его слова «Левый берег».
Ранее Зеленский назвал украинский гимн главным хитом страны.