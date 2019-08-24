Зеленский назвал украинский гимн главным хитом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня независимости Украины заявил, что гимн страны является «главным хитом».

По его словам, он любит Украину, поскольку родился в этой стране. Также Зеленский заявил, что «любит украинский флаг и когда он победно развевается».

«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую ещё песню так знает и поёт каждый из нас?» — сказал Зеленский.

В мае Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро в Киеве очень важен для украинской столицы, так как это одна из вещей, присущих этому городу.