Зеленский назвал украинский гимн главным хитом

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня независимости Украины заявил, что гимн страны является «главным хитом».
Зеленский назвал украинский гимн главным хитом
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, он любит Украину, поскольку родился в этой стране. Также Зеленский заявил, что «любит украинский флаг и когда он победно развевается». 

«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую ещё песню так знает и поёт каждый из нас?» — сказал Зеленский.

В мае Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро в Киеве очень важен для украинской столицы, так как это одна из вещей, присущих этому городу.

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