На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов

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Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали более 30 человек по факту нападения на съёмочную группу телеканала «112 Украина».
На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов
  • РИА Новости

Об этом телеканалу сообщила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

«Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств», — указала она.

По её словам, полицейским необходимо разобраться в ситуации, чтобы понять, по какому кодексу квалифицировать произошедшее.

«Предварительно, планируется квалификация по ст. 296 «Хулиганство». Возможно — дополнительная квалификация по ст. 171», — отметила представитель полиции.

Ранее в посёлке Золочев Харьковской области неизвестные совершили нападение на съёмочную группу телеканала, занимавшуюся съёмкой незаконной вырубки леса.

30 июля радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» в украинской столице и напали на сотрудников СМИ, пострадали три человека.

13 июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомёта, в результате инцидента никто не пострадал. 

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