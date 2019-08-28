На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали более 30 человек по факту нападения на съёмочную группу телеканала «112 Украина».

Об этом телеканалу сообщила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

«Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств», — указала она.

По её словам, полицейским необходимо разобраться в ситуации, чтобы понять, по какому кодексу квалифицировать произошедшее.

«Предварительно, планируется квалификация по ст. 296 «Хулиганство». Возможно — дополнительная квалификация по ст. 171», — отметила представитель полиции.

Ранее в посёлке Золочев Харьковской области неизвестные совершили нападение на съёмочную группу телеканала, занимавшуюся съёмкой незаконной вырубки леса.

30 июля радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» в украинской столице и напали на сотрудников СМИ, пострадали три человека.

13 июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомёта, в результате инцидента никто не пострадал.