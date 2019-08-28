На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов
- РИА Новости
Об этом телеканалу сообщила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.
«Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств», — указала она.
По её словам, полицейским необходимо разобраться в ситуации, чтобы понять, по какому кодексу квалифицировать произошедшее.
«Предварительно, планируется квалификация по ст. 296 «Хулиганство». Возможно — дополнительная квалификация по ст. 171», — отметила представитель полиции.
Ранее в посёлке Золочев Харьковской области неизвестные совершили нападение на съёмочную группу телеканала, занимавшуюся съёмкой незаконной вырубки леса.
30 июля радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» в украинской столице и напали на сотрудников СМИ, пострадали три человека.
13 июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомёта, в результате инцидента никто не пострадал.