На Украине атаковали снимавших незаконную вырубку леса журналистов

В посёлке Золочев Харьковской области неизвестные совершили нападение на съёмочную группу телеканала «112 Украина», занимавшуюся съёмкой незаконной вырубки леса.

Об этом говорится на сайте телеканала.

По имеющейся информации, машину журналистов заблокировали и пробили ей колёса, после чего работникам СМИ стали угрожать физической расправой. У одного из журналистов отобрали камеру в прямом эфире.

Уточняется, что на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, однако прибывшие полицейские не стали вмешиваться в происходящее и начали наблюдать за всем со стороны.

Согласно последним данным, полиция всё же открыла дело по нападению на съёмочную группу. В настоящий момент проводятся мероприятия по задержанию нападавших. Опрашиваются участники инцидента.

Ранее в городе Покровске Донецкой области Украины неизвестные совершили нападение на съёмочную группу местного телеканала «Капри» и повредили технику.

30 июля радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» в украинской столице и напали на сотрудников СМИ, пострадали три человека.

13 июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомёта, в результате инцидента никто не пострадал.