В Киеве при нападении на редакцию пострадали трое сотрудников

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Неизвестные сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» в украинской столице и напали на сотрудников СМИ, пострадали три человека.
В Киеве при нападении на редакцию пострадали трое сотрудников
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своём Facebook.

Как сообщили очевидцы, радикалы выломали двери в зал агентства, где проходила пресс-конференция, и обвинили одного из участников мероприятия — кандидата в депутаты Рады Андрея Аксёнова — «в сепаратизме».

«Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодчики душили, оттягивая от дверей», — написал Томиленко.

По его словам, также были избиты двое сотрудников технического отдела «Укринформа».

Ранее СМИ сообщали о срыве пресс-конференции в «Укринформе», посвящённой возможным фальсификациям в округе №50 в Покровске Донецкой области.

Неизвестные в футболках «Традиция и порядок» забросали участников пресс-конференции яйцами.

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