Здание избиркома в украинском Покровске взяли под охрану полицейские

Правоохранительные органы города Покровска Донецкой области взяли под контроль здание окружной избирательной комиссии, в котором находится избирательная документация.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено», — говорится в сообщении.

Решение об охране здания было принято из-за собравшихся возле него людей, которые заявляют о недоверии результатам выборов.

По сообщениям «Громадське», в Киеве радикалы сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ», которая была посвящена возможным фальсификациям в округе №50 в Покровске Донецкой области.

Ранее в Покровск был переброшен спецназ из-за акции протеста.