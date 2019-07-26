На Украине открыли более 500 дел по итогам выборов в Раду

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что правоохранительные органы открыли 516 уголовных производств по итогам выборов в Верховную раду.
На Украине открыли более 500 дел по итогам выборов в Раду
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов», — сказал он.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. В Верховную раду проходят пять партий.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля.

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