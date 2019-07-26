На Украине открыли более 500 дел по итогам выборов в Раду
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов», — сказал он.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. В Верховную раду проходят пять партий.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля.