МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства. Данное решение последовало в связи с акцией протеста у окружной избирательной комиссии.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — указывается в сообщении в Twitter.

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Для стабілізації ситуації у ОВК #50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення оперативної ситуації прийнято рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції

зі складу сил авіапідтримки. pic.twitter.com/K7LejHzrnt — МВС України (@MVS_UA) July 23, 2019

Как сообщает NEWSONE, жители Покровска устроили акцию протеста из-за нарушения избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную раду.

21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что победу на выборах в одномандатном округе в Донецкой области одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.