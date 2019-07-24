МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — указывается в сообщении в Twitter.
#Важливо— МВС України (@MVS_UA) July 23, 2019
Для стабілізації ситуації у ОВК #50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення оперативної ситуації прийнято рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції
зі складу сил авіапідтримки. pic.twitter.com/K7LejHzrnt
Как сообщает NEWSONE, жители Покровска устроили акцию протеста из-за нарушения избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную раду.
21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что победу на выборах в одномандатном округе в Донецкой области одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.