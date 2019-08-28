Эксперт оценил заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок
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«Для того чтобы украинцы начали возвращаться домой, страна должна начать развиваться. У Украины должен быть реальный экономический рост. Украина должна начать восстанавливаться и возрождаться», — сказал Ваджра.
Как отметил эксперт, Украина находится в «тупике», из которого нынешнее украинское общество выйти не может.
Ранее Коломойский заявил, что эффективность работы Зеленского следует оценивать с точки зрения количества украинцев, которые вернутся в страну.