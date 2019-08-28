Песков: Кремль не выдвигает условий для саммита в нормандском формате

Кремль не выдвигает условий для проведения саммита в нормандском формате, но переговорам должна предшествовать встреча помощников президентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать «домашнюю работу», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о необходимых Кремлю условиях для проведения соответствующего саммита.

Он добавил, что в Кремле склонны «дождаться результатов встречи помощников».

Ранее Песков, говоря о нормандском формате, подчеркнул, что сначала будет проведена экспертная оценка результативности переговоров, после чего — принято решение о проведении саммита.

26 августа французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров нормандского формата должна пройти в сентябре.