В Минске заявили, что не испытывают проблем с экспортом продуктов в Россию

Короткая ссылка
Вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Дворник в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что белорусские производители сельскохозяйственной продукции не испытывают серьёзных проблем при поставках своей продукции на российский рынок.

«Проблема с Российской Федерацией в плане закрытия предприятий сегодня остро не стоит. Если какие-то предприятия закрываются, то следующие открываются после того, как выполняют замечания, условия, которые ставит нам Российская Федерация», — приводит ТАСС слова заместителя премьер-министра.

Он отметил, что «львиная доля уходит в Российскую Федерацию, 90% общего экспорта — это Российская Федерация».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить