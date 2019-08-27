В Минске заявили, что не испытывают проблем с экспортом продуктов в Россию
«Проблема с Российской Федерацией в плане закрытия предприятий сегодня остро не стоит. Если какие-то предприятия закрываются, то следующие открываются после того, как выполняют замечания, условия, которые ставит нам Российская Федерация», — приводит ТАСС слова заместителя премьер-министра.
Он отметил, что «львиная доля уходит в Российскую Федерацию, 90% общего экспорта — это Российская Федерация».
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий.