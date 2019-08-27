Долг грузинских авиакомпаний перед Россией достиг $1 млн

В Минтрансе сообщили, что общий долг грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достиг $1 млн.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлану Петрову.

Ранее сумма задолженности грузинской стороны без учёта пени составляла $792,5 тыс. и 592,3 тыс. рублей.

Петрова подчеркнула, что десять лет назад Грузия согласилась с наличием задолженности и представила график её погашения. Однако платежи со стороны грузинских авиакомпаний не осуществляются.

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию.