Долг грузинских авиакомпаний перед Россией достиг $1 млн

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В Минтрансе сообщили, что общий долг грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достиг $1 млн.
Долг грузинских авиакомпаний перед Россией достиг $1 млн
  • РИА Новости
  • © Давид Хизанишвили

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлану Петрову.

Ранее сумма задолженности грузинской стороны без учёта пени составляла $792,5 тыс. и 592,3 тыс. рублей.

Петрова подчеркнула, что десять лет назад Грузия согласилась с наличием задолженности и представила график её погашения. Однако платежи со стороны грузинских авиакомпаний не осуществляются.

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запрета на полёты в Россию.

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