В Абхазии назвали явку на выборы президента

Явка избирателей на выборы президента Абхазии по состоянию на 12:00 мск составила чуть более 19%.

РИА Новости

«На данный момент явка составляет 19,27%», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии республики Елены Лабахуа. В воскресенье, 25 августа, в Абхазии проходят президентские выборы. В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба и другие.