В Абхазии назвали явку на выборы президента

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Явка избирателей на выборы президента Абхазии по состоянию на 12:00 мск составила чуть более 19%.
В Абхазии назвали явку на выборы президента
  • РИА Новости

«На данный момент явка составляет 19,27%», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии республики Елены Лабахуа.

В воскресенье, 25 августа, в Абхазии проходят президентские выборы.

В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба и другие.

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