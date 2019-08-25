В Абхазии назвали явку на выборы президента
- РИА Новости
«На данный момент явка составляет 19,27%», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии республики Елены Лабахуа.
В воскресенье, 25 августа, в Абхазии проходят президентские выборы.
В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба и другие.