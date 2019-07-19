ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в беседе с РИА Новости сообщил, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты.

«Хаджибма зарегистрирован (кандидатом. — RT), сегодня провели заседание», — уточнил он.

Как передаёт агентство, всего на пост главы государства претендуют 10 человек, в том числе бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, советник министра обороны Олег Аршба и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии назначил выборы президента республики на 21 июля.