ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты

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Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в беседе с РИА Новости сообщил, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты.
ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты
  • © Светлана Орлик
  • РИА Новости

«Хаджибма зарегистрирован (кандидатом. — RT), сегодня провели заседание», — уточнил он.

Как передаёт агентство, всего на пост главы государства претендуют 10 человек, в том числе бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, советник министра обороны Олег Аршба и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии назначил выборы президента республики на 21 июля.

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