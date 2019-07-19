ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты
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- РИА Новости
«Хаджибма зарегистрирован (кандидатом. — RT), сегодня провели заседание», — уточнил он.
Как передаёт агентство, всего на пост главы государства претендуют 10 человек, в том числе бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, советник министра обороны Олег Аршба и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии назначил выборы президента республики на 21 июля.