В Абхазии начались президентские выборы

На выборах президента в Абхазии открылись избирательные участки.

«По всей Абхазии в 08.00 мск началось голосование по выборам президента страны», — приводит ТАСС слова представителя ЦИК.

В выборах принимают участие девять кандидатов. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба и другие.

Участки будут работать до 20:00. Всего в республике откроются 152 избирательных участка.