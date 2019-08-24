Пушков оценил заявление об украинском флаге во Владивостоке

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Пушков оценил заявление об украинском флаге во Владивостоке
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Киевским политикам не об отношениях России и «Большой семёрки» надо думать, и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потери населения Украиной», — написал он.

По его мнению, если на Украине продолжат оставаться у власти такие люди, как Омелян или исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, то через 5-10 лет население страны сократится ещё больше.

Ранее Омелян выразил уверенность, что единство Европы от Лиссабона до Владивостока станет возможным, только если над Владивостоком будет поднят флаг Украины, как «сто лет назад».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данное заявление.

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