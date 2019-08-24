Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».

Она отметила, что подобное высказывание является «не столько глупым, сколько чудовищным» в контексте событий столетней давности, когда Владивосток находился под оккупацией.

«Ведь в 1918—1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель российского МИД подчеркнула, что подобные высказывания полностью искажают философию о едином сотрудничестве стран Европы.

«Философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — заключила Захарова.

Ранее Омелян выразил уверенность, что единство Европы от Лиссабона до Владивостока станет возможным, только если над Владивостоком будет поднят флаг Украины, как «сто лет назад».