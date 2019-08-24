Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
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Она отметила, что подобное высказывание является «не столько глупым, сколько чудовищным» в контексте событий столетней давности, когда Владивосток находился под оккупацией.
«Ведь в 1918—1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель российского МИД подчеркнула, что подобные высказывания полностью искажают философию о едином сотрудничестве стран Европы.
«Философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — заключила Захарова.
Ранее Омелян выразил уверенность, что единство Европы от Лиссабона до Владивостока станет возможным, только если над Владивостоком будет поднят флаг Украины, как «сто лет назад».