В Госдуме оценили слова Додона о возобновлении партнёрства с Россией

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Анна Лушникова
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление президента Молдавии Игоря Додона о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.
В Госдуме оценили слова Додона о возобновлении партнёрства с Россией
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Считаю, что переход к сотрудничеству, а уж тем более к партнёрству — огромный рывок в отношениях двух стран. Тем более мы соседи. Укрепление отношений позволит наладить взаимодействие, а там недалеко и до дружбы между государствами», — сказал депутат.

По словам Калашникова, несмотря на то что Молдавия «тянется на Запад», налаживание отношений с Россией поможет ей уравновесить свои позиции и будет вести в верном направлении.

Ранее Додон в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.

Лидер Молдавии также поблагодарил Москву за оказанную Кишинёву помощь.

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