Белоруссия ограничила ввоз свинины из Курской и Амурской областей из-за африканской чумы свиней.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

С 24 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из двух российских регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Также сообщалось, что Белоруссия ограничила ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области из-за заразного узелкового дерматита.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из стран Европейского союза в связи с распространением африканской чумы свиней.