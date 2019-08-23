Белоруссия ограничила ввоз свинины из Курской и Амурской областей

Короткая ссылка
Белоруссия ограничила ввоз свинины из Курской и Амурской областей из-за африканской чумы свиней.
Белоруссия ограничила ввоз свинины из Курской и Амурской областей
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

С 24 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из двух российских регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Также сообщалось, что Белоруссия ограничила ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области из-за заразного узелкового дерматита.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из стран Европейского союза в связи с распространением африканской чумы свиней. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить