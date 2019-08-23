Белоруссия ограничила ввоз скота из Новосибирской области

Белоруссия ограничила ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области из-за заразного узелкового дерматита.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

С 23 августа введены временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Новосибирской области крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса, субпродуктов, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за ввозом животноводческой продукции из стран Европейского союза в связи с распространением африканской чумы свиней.