В МИД Украины назвали маловероятным сохранение санкций против России
- РИА Новости
«Не стоит рассчитывать на то, что всё будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России в дальнейшем», — цитирует Интерфакс-Украина дипломата.
По её словам, с помощью санкций удалось остановить наступление на востоке Украины.
«По крайней мере не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию», — добавила она.
Ранее украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона похоронной процессией по антироссийским санкциям.
19 августа французский депутат отметил, что Евросоюзу следует «взять курс» на отмену санкций в отношении России.
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.