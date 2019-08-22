В Донецке подняли российский триколор в честь Дня флага России

На центральной площади Донецка вывесили на флагштоке российский триколор в честь Дня государственного флага России. Таким образом народ самопровозглашённой Донецкой народной республики решил выразить поддержку россиянам.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя общественной организации «Молодая республика» Кирилла Макарова.

«Сегодня в центре столицы Донецкой народной республики развевается флаг России. Это знаковый момент для жителей Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе запланирован ряд мероприятий в честь Дня государственного флага России.

Подробнее об истории российского триколора — в материале RT.