В Донецке подняли российский триколор в честь Дня флага России
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя общественной организации «Молодая республика» Кирилла Макарова.
«Сегодня в центре столицы Донецкой народной республики развевается флаг России. Это знаковый момент для жителей Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе запланирован ряд мероприятий в честь Дня государственного флага России.
Подробнее об истории российского триколора — в материале RT.