В Донецке подняли российский триколор в честь Дня флага России

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На центральной площади Донецка вывесили на флагштоке российский триколор в честь Дня государственного флага России. Таким образом народ самопровозглашённой Донецкой народной республики решил выразить поддержку россиянам.
В Донецке подняли российский триколор в честь Дня флага России
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя общественной организации «Молодая республика» Кирилла Макарова.

«Сегодня в центре столицы Донецкой народной республики развевается флаг России. Это знаковый момент для жителей Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе запланирован ряд мероприятий в честь Дня государственного флага России.

Подробнее об истории российского триколора — в материале RT.

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