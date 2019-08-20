В Севастополе рассказали о программе в честь Дня государственного флага России

В Севастополе рассказали о праздничной программе в честь Дня государственного флага России. Мероприятия состоятся 22 августа.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Торжества начнутся в 10:00 на площади Нахимова, где развернут полотно флага.

На Малаховом кургане состоится выставка «Мы вместе» и лекции о государственной символике России и Севастополя.

Программа также включает всероссийский исторический квест «Символы России», праздничные концерты и другие мероприятия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о бесплатных пешеходных экскурсиях в честь Дня города в столице.