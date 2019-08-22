В Минздраве Украины рассказали о ситуации с заболеваемостью корью

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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в стране.
В Минздраве Украины рассказали о ситуации с заболеваемостью корью
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отвечая на запрос агентства «Украинские новости», ведомство привело статистику заболеваемости, которая демонстрирует положительную динамику.

В частности, если в январе был зафиксирован показатель в 13,8 тыс. заболевших, то к марту эта цифра снизилась до 8,9 тыс., к июню — до 3,4 тыс. заболевших ежемесячно.

В июле корью на Украине заболели 1,4 тыс. человек, а за первую половину августа — 464 человека.

Ранее сообщалось, что более 57 тыс. человек на Украине заболели корью с начала года.

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