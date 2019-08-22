Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России

Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению». Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты выразили обеспокоенность возможным возвращением России в этот формат.

Они напомнили, что страну лишили права быть членом почётного клуба из-за ситуаций с Крымом и Донбассом. По их мнению, Москва «стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют группу».

«Призываем лидеров стран — членов G7 не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возврат России в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма и урегулирования конфликта в Донбассе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его слова.