Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России
- Reuters
Дипломаты выразили обеспокоенность возможным возвращением России в этот формат.
Они напомнили, что страну лишили права быть членом почётного клуба из-за ситуаций с Крымом и Донбассом. По их мнению, Москва «стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют группу».
«Призываем лидеров стран — членов G7 не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возврат России в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма и урегулирования конфликта в Донбассе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его слова.