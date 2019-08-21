Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
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«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом, по словам Гройсмана, в настоящее время средняя зарплата в стране составляет $407.

Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк завысил прожиточный минимум на Украине, заявив, что он составляет около $1,2 тыс.

Как отмечалось, прожиточный минимум на Украине составляет 2 007 гривен (около $80), а минимальная зарплата — 4 173 гривен (около $165).

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