Соратник Зеленского завысил прожиточный минимум на Украине

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк завысил прожиточный минимум на Украине, заявив, что он составляет около $1,2 тыс.

Ошибку он допустил, отвечая на вопрос о зарплате депутата украинского парламента.

«Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате. Кажется, будет где-то в районе 30 тыс. гривен (около $1,2 тыс.)», — сказал он.

При этом указывается, что прожиточный минимум на Украине составляет 2007 гривен (около $80), а минимальная зарплата — 4173 гривен (около $165).

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